端節將至 金門地檢署關懷弱勢管束馨生人

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端午節將至，金門地方檢察署探視弱勢受保護管束人和馨生人，提供慰問金及關懷物資，讓他們感受社會溫暖，得到支持力量。（金門地檢署提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年5月31日

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）端午節將到，金門地方檢察署為表達受保護管束人及馨生人（犯罪被害人）的關懷，探視弱勢受保護管束人和馨生人，提供慰問金及關懷物資，讓他們感受社會溫暖，得到支持力量。

金門地檢署今天發布新聞表示，地檢署結合福建更生保護會及財團法人犯罪被害人保護協會金門分會，展開端節慰問行動。由檢察長郭景東帶隊，在書記官長、觀護人等人的陪同下，先到黃姓受保護管束人家中致贈慰問金、粽子及麵線。

新聞稿指出，黃姓受保護管束人感謝郭景東等人關心，並述說誤觸法網後，遭逢母喪，引起兄長不諒解等情事，說到傷感處，情緒相當激動。郭景東安撫他，鼓勵他勇於面對自己，用積極態度邁向新人生。

郭景東隨後在犯保協會金門分會主委蔡育仁陪同下，到馨生人家中致贈粽子，關心現況，並表示如有任何問題，請主動與犯保金門分會聯繫，地檢署與犯保金門分會一定會給予必要協助。

地檢署表示，這次共慰問了30個家庭，期盼弱勢受保護管束人及馨生人家庭感受到社會的關心與祝福，早日走出陰霾，創建光明人生。（編輯：謝雅竹）1110531