竹山百歲人瑞染疫亡 打疫苗送禮券快篩增誘因

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南投縣政府為鼓勵縣籍長輩打疫苗，除可免費獲中央配發的單劑型快篩2劑（圖），還有500元禮券，持續到6月底。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月31日

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（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投縣府今天公布竹山鎮1名101歲男性染疫死亡，成縣內最年長死亡個案，為鼓勵縣籍長輩打疫苗，除可免費獲中央配發的單劑型快篩2劑，還有500元禮券，等於接種1針賺到860元。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增1381例確診，目前居家照護人數9225例，另新增1名竹山鎮101歲男性染疫死亡，病史包含慢性肺阻塞、高血壓、洗腎，曾接種3劑疫苗，5月21日呼吸喘，急診就醫住院，5月28日心肺衰竭死亡。

南投縣政府衛生局發布新聞稿表示，65歲以上長者、55歲以上原住民施打COVID-19疫苗，即日起延長加碼，除面額新台幣500元禮券，還可免費獲得2劑快篩試劑，配合中央打疫苗、送快篩試劑政策活動持續到6月底，鼓勵老人家趕快把疫苗打好、打滿。

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另外，彰化縣長王惠美今天到埔鹽鄉公所視察彰化縣中低收、低收入戶快篩試劑發放作業，王惠美接受媒體聯訪表示，低收、中低收入戶彰化縣目前6萬706人，每人發5支快篩，合計30萬3530劑，縣內有37個領取點，行動不便、獨居、遊民由社工、里幹事專人親送。

王惠美也說，縣府即日起針對安養機構加強主動每週2次快篩，發現長輩確診將盡快給予抗病毒藥物以降低死亡率；另外，縣內58家社會福利機構、身心障礙機構、兒少安置機構，縣府26日已主動發送快篩試劑，供機構隨時注意住民身體狀況。（編輯：張芷瑄）1110531