曾進發獲2022國際攝影「露西獎」 苗縣府表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣攝影師曾進發參加2022年露西基金會主辦「CARTE BLANCHE國際攝影賽」，在全球逾萬件作品中，獲黑白類組決選殊榮，今天接受縣府表揚獲讚「苗栗之光、台灣之光」。

露西基金會主辦的「CARTE BLANCHE國際攝影賽」今年度共有來自100個國家、超過1萬件作品參加競賽，經評審委員會自其中甄選出優秀作品，曾進發以作品「渴」獲得黑白類組決選，是本屆獲獎唯一台灣攝影師。

苗栗縣副縣長鄧桂菊今天由文化觀光局副局長王浩中等人陪同，接見表揚曾進發，並頒贈「瞬影永恆」紀念獎座，讚揚曾進發是「苗栗之光、台灣之光」。

鄧桂菊指出，曾進發以詩詞的意境與情感拍出許多優秀作品，也是近年多個國際攝影大賽的常勝軍，這次再度獲獎，展現卓越攝影藝術實力，期許拍出更多、更好的照片，讓世界看見台灣。

曾進發表示，黑白攝影作品「渴」是復刻早期礦工在辛勤工作後豪飲解渴，故事表現除了拿著大水壺飲水的模樣，一解生理上的渴，獲得短暫滿足、快樂以外，還有精神層面的「渴望」，希望辛勤工作讓家庭生活更好過一點。

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曾進發說，人類因為有飢渴而有夢想、有希望，有了希望才有未來；礦工所喝下的每一滴水，滿臉的汗水，背後都隱藏著為家庭付出、堅韌不拔的生命力。

苗栗縣文化觀光局指出，曾進發熱愛新詩創作，加上在廣告公司擔任創意總監的經歷，使他對於文字與色彩有獨到的敏銳度，攝影是一種強調對話的藝術形式，透過取景構圖的運用，以鏡頭拍出具有詩意的畫面，因此曾進發在投入攝影世界的短短幾年，便產出許多優秀的作品，自107年5月開始參加各式攝影比賽，至今累積超過150面金牌。（編輯：張銘坤）1110531