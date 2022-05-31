穿隔離衣為確診孕婦接生 女嬰健康良好PCR陰性

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台中慈濟醫院日前為確診COVID-19孕婦接生，醫護人員穿著隔離衣，產婦自然產後入住專責病房，新生女嬰狀況很好，PCR採檢為陰性。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月31日

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中慈濟醫院昨天為確診COVID-19懷孕39週的孕婦接生，醫護人員穿著隔離衣，產婦先生全程陪產，產婦自然產後入住專責病房。新生女嬰收治新生兒病房，PCR採檢為陰性。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿指出，昨天下午接獲1名懷孕39週又3天的確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）孕婦即將生產，醫護人員立刻確認接生場所、設備、人力，孕婦抵達醫院時，先安排在急診負壓隔離病房待產。

婦產科主治醫師鍾佩穎指出，因為是確診孕婦，團隊須穿著隔離裝接生，困難度增高、縫合傷口也不容易，加上沒有空調，非常悶熱。孕婦出現產兆後，花1小時20分接生，寶寶很健康，孕婦恢復良好。

孕婦的先生也全程陪產，他表示，只戴著口罩就進入陪產，但一心希望太太、小孩能平安，感謝醫護人員不怕染疫風險，為太太接生。

兒童加護病房主任黃冠翰表示，女嬰狀況很好，PCR採檢為陰性，但配合防疫，暫時收入兒童加護病房無法母嬰同室。

完成為確診孕婦接生任務，婦產科護理師王惠慈表示，第一次在急診協助接生，壓力非常大，除要有足夠臨床經驗，做正確判斷，還要抓準時間，讓現場人員穿著全副防護裝備。不過在疫情變數下能完成接生任務，內心如釋重負。（編輯：郭諭儒）1110531