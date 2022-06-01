確診孕婦自然產下男嬰 屏基接生視訊解相思

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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）屏東基督教醫院婦兒團隊昨接生1名懷孕38週的確診孕婦，自然順產下3700公克男嬰，PCR採檢陰性，母子因疫情暫時分離，透過手機視訊見面，一解思念。

懷有38週身孕的蘇姓產婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），上月31日凌晨開始陣痛，清晨6時多子宮頸全開。值班的屏東基督教醫院婦產科主治醫師吳蘭香及產房護理師換上全套防護裝備進入負壓病房接生，直到清晨6時42分，重3700公克的男嬰平安誕生。

吳蘭香接受媒體訪問指出，產程還算順利，只是胎盤近半小時才自然脫落，比一般多出1倍時間，原本預計要用人工剝離方式，所幸後來胎盤慢慢順利脫落。

屏東基督教醫院發布訊息指出，這是蘇姓產婦第1胎，5月25日因為有咳嗽、流鼻水的症狀加上快篩陽性，到屏基採檢確診；27日由屏東縣衛生局安排，在先生陪同下入住由屏基負責的防疫旅館；30日孕婦出現宮縮及少量出血，再由衛生局安排轉送到屏基急診，隨後進入負壓隔離病房持續監測子宮收縮狀況和胎兒心跳情形。

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屏基說，目前蘇姓產婦和先生一同住在負壓病房，男嬰則在新生兒中重度病房，母子生理數值都正常。31日中午護理師瓶餵時，蘇小姐和先生透過手機視訊和兒子見面，看兒子一口一口地吸吮配方奶，一解隔離思念。

吳蘭香呼籲，準媽媽們完整接種3劑疫苗，並且減少群聚，勤洗手做好防護；若已確診疫情，在居家照護期間如果有發燒、呼吸困難、陰道出血或多量分泌物情形，一定要儘快就醫。（編輯：孫承武）1110601