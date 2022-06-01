基隆七堵調車場旁蓋社宅450戶 預計115年完工

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府引進中央資源，將在基隆捷運廊道的七堵調車場旁興建首批450戶社會住宅，昨天已由國家住宅及都市更新中心公告招標，工程預計投入新台幣23億餘元、民國115年完工。

市府都市發展處發布新聞稿表示，市長林右昌上任後積極推動各項城市幸福感的改造工程，並努力推動安居住宅政策，除租房政策加碼外，並與中央盤點土地資源，興辦「光明安居」社會住宅。

「光明安居」社會住宅為國有財產署土地，基地規劃於基隆捷運廊道，幾經協調後，由國家住宅及都市更新中心負責出資興建及營運，中央預計投入經費達23億2870萬元。

都市發展處長徐燕興指出，「光明安居」社會住宅地點位在七堵火車站及基隆捷運周邊，將爭取導入公共藝術理念，藉由藝術介入，營造具特色生活風格的居住環境，並藉由公共參與，打造共伴相依的社區共同體。

徐燕興表示，「光明安居」社會住宅只租不售，預計興建450戶中包含套房、2房、3房等房型，低樓層有托育中心及商業機能，將保留40%給弱勢戶居住，其他則開放一般民眾申請，工程昨天已公開招標至7月11日，希望早日找到好的營建團隊並期待盡快開工，推動基隆河谷及七堵地區再生。（編輯：陳仁華）1110601