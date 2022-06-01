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民團憂台南七股光電開發超量 盼設總量管制

2022/6/1 18:14
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（中央社記者楊思瑞台南1日電）經濟部能源局委託工研院今天在台南市七股區召開漁電共生環境與社會檢核意見徵詢會，關心能源轉型的民間團體及在地居民於場外發聲，提出七股光電設施開發總量管制等訴求。

「台南市七股區漁電共生環境與社會檢核意見徵詢會」今天在七股區中寮社區活動中心舉行，場外包括七股漁民與里長聯誼會，及長期關心能源轉型及漁電共生環社檢核的多個民間團體共同發聲，以七股區光電設施現況，提出區域開發總量管制、維護重要生態功能、確保漁民權益等訴求。

七股區三股里長黃仙立表示，七股因為地大、便宜，吸引土地開發業者及綠能業者進駐獵地，許多魚塭面臨開發壓力，原承租漁民被解約，黑面琵鷺等重要水鳥的棲息與覓食區域受到威脅。

黃仙立表示，在七股民眾及民間團體多次抗爭下，台南市政府宣布暫緩台61線快速公路以西的光電開發，經濟部及行政院農委會為補強光電開發審查程序，引導光電發展須確保環境與社會品質，也推出「戶外型漁電共生環境與社會檢核機制」（簡稱環社檢核），2021年開始在彰化以南6縣市推動。

他說，根據台南市經濟發展局統計，台南市已取得同意備案的各類型光電土地面積約1萬2248公頃，其中七股區1148公頃，是整個七股行政區總面積的10%，也已佔台南市目前同意備案光電的10%，換算裝置潛力上看1GW，逼近2025年國家光電目標20GW的1/20。

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黃仙立指出，七股已經貢獻這麼多光電，不符比例原則，也可能影響七股生態觀光及養殖等產業發展，應先讓七股土地喘口氣，呼籲台南市政府堅守台61線以西暫緩開發，並引導業者優先到其他行政區發展。

經濟部能源局則指出，今天會議主要為了解地方意見，彙整後會轉交相關單位進一步審視。台南市政府經發局指出，台61線以西不開發已是決策，不會有變化。（編輯：陳仁華）1110601

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