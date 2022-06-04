電影中途天花板掉落 高雄大遠百威秀影城急關影廳

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）今天早上高雄大遠百威秀影城突然發生IMAX影廳天花板掉落意外，幸無人受傷，觀影民眾還一度以為是特效。影城立刻開燈疏散，並發出公告，影廳今天整日場次取消放映，可退票。

威秀影城在臉書發出公告表示，高雄大遠百威秀影城IMAX影廳因廳內設施故障，今天整日場次取消放映。已網路訂票的民眾可以直接在網路上取消；現場購票或已取票者，則可持未使用的電影票，7日內到大遠百威秀影城現場櫃台進行退票。

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有民眾今天上午在PTT發文表示，一早到影城觀賞電影「捍衛戰士：獨行俠」，看到一半突然聽到隆隆的聲音，過了不到5秒，就看到整個天花板掉下來，感嘆是「IMAX效果太強」。

立委林岱樺辦公室主任周忠信接受中央社記者電訪表示，今天恰好也和妻子一起去看電影，看到一半天花板突然掉下來，所幸發生在沒有人坐的第1、2排，現場無人受傷，只是坐比較近的人有被嚇到，自己坐比較後面，一開始還以為是特效。事發後影城馬上開燈、疏散民眾，並且一個人退2張票，作為補償。（編輯：黃世雅）1110604