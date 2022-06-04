更多編輯台推薦新聞：
迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？
兩岸

迥異的認同與記憶 台灣能接棒香港紀念六四嗎？

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲
國際

英女王白金禧慶典 路易王子扮鬼臉萌樣超搶戲

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展
文化

賴清德購買「做戲的人」等書 以行動支持台北書展

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看
生活

0至6歲兒童免費領快篩 攜帶證明、分流機制7大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄軍入侵第100天 烏克蘭反攻奪回北頓內茨克2成領土
首頁 / 地方

澎湖城隍廟靈應侯壽誕 地方祈福驅瘟除疫

2022/6/4 14:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣4日電）每年農曆5月6日，是澎湖縣定古蹟「馬公城隍廟」境主靈應侯壽誕，澎湖縣長賴峰偉與地方人士今天向「陰間縣太爺」靈應侯祝壽，祈求消災解厄、驅瘟除疫、保境佑民。

每年的農曆5月6日，是馬公城隍廟境主靈應侯壽誕，廟方循古禮舉辦祝壽大典，今天一早許多信眾前往上香參拜、祈福。財團法人馬公城隍廟主委顏敏雄表示，每年農曆6月6日俗稱「半年節」的「保運」，信眾更絡繹不絕，成地方傳統習俗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴峰偉與縣議會議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、前縣長王乾發等人，今天也前往虔誠向靈應侯祝壽，祈求城隍爺庇佑澎湖早日遠離COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，縣民安居幸福。

澎湖縣政府表示，馬公（媽宮）城隍廟創建於清乾隆44年（西元1779年），光緒年間清法戰爭澎湖遭波及，神明顯靈庇佑子民，獲光緒帝賜封「靈應侯」，並將澎湖廳舍移至媽宮城，當時城隍廟成為正式官衙所在地，也是官方祭祀廟宇，俗稱「陰間縣太爺」，曾經多次整修，澎湖文化局依文資法在民國76年間核定為縣定古蹟迄今。（編輯：孫承武）1110605

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族