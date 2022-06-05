彰化寶山國小稻田搭配紅磚小屋 田間美景成打卡景點

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彰化芬園鄉寶山國小後方的稻田會隨四季變化呈現不同景象，加上S型「稻路」搭配紅磚小屋，形成田間美景，成為IG熱門打卡景點。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年6月5日

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）彰化芬園鄉寶山國小後方稻田和紅磚小屋成為IG熱門打卡景點，當地居民指出，稻田會隨四季變化呈現不同景象，加上S型「稻路」搭配紅磚小屋，田間美景吸引民眾到此拍照打卡。

彰化芬園鄉寶山國民小學後方稻田及紅磚小屋成為社交網路平台Instagram（IG）熱門打卡景點，由於紅磚小屋位在稻田中，民眾來此拍照遊玩打卡時，地標註明寶山國小，也讓學校成為熱門關鍵字。

寶山國小校長陳泰佑今天接受中央社記者訪問時說，去年就有民眾在網路貼上美照，由於稻田沒有明顯地標，民眾來到當地拍照，就以寶山國小為地標，也讓學校小有名氣。

彰化縣芬園觀光文化協會理事長陳國禎接受中央社記者訪問時指出，一開始是當地民眾用空拍機拍照時拍到稻田和小屋，由於小屋前面有S型的小徑，加上稻田一年四季都呈現不同顏色，意外成為美照，貼上網路後吸引不少外地民眾前來遊玩。

陳國禎指出，稻田平時呈現翠綠色，結穗時變金黃色，風吹時稻田又成為稻浪，加上稻田中間的紅磚小屋形成美景，在網路上爆紅。

陳國禎透露，台灣自來水公司曾考慮在附近設鳥嘴潭淨水場，後來因當地人抗爭才取消，稻田得以保留下來，才有後來的稻田美景，至於紅磚小屋屬私人所有，裡頭擺放工具。

陳國禎說，觀光協會有意和地主協商租下小屋，搭配S型的「稻路」，將當地打成為類似台東伯朗大道的景點，再搭配芬園鄉其他特色景點，發展觀光，促進地方發展。（編輯：黃世雅）1110605