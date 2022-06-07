高市攜手汽車服務大廠 職訓布局油電車修護市場

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）國內各大車廠將油電車或電動車列為未來發展重心，高市勞工局率先將職業訓練課程導入油電車修護內容，透過汽車服務大廠合作，提前職訓布局油電車修護市場所需技能。

勞工局今天新聞稿表示，在職業訓練課程導入油電車修護內容，並與汽車服務大廠高都汽車公司合作，除支援經驗豐富的業師提供實務教學，並無償提供油電車輛，供職訓班教學示範使用，讓受訓學員在實務技術層面更加如虎添翼，提前布局未來就業市場所需技能。

勞工局訓練就業中心表示，雖然目前油電車與電動車的市占比例仍有許多成長空間，但相較傳統汽柴油車，卻需要更豐富知識儲備。為補足教學、培育所需，透過與汽車服務大廠攜手合作，導入油電車修護資源，使學員所學未來能無縫接軌於職場，提高就業競爭力，也提前為業界或消費客戶端培育專業技術人力。

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訓練就業中心主任楊茹憶表示，訓就中心對於參訓學員培訓向來不吝投入相關資源，以汽機車修護班而言，目前中心已設置50輛以上傳統燃油汽、機車，提供職訓班學員實車操作，平均每名學員可配得1輛機車，每2名學員可配得1輛汽車實習修護。

今年第2梯次開設各類職訓班，將於6月13日至7月17日受理報名，年滿15歲以上，有就業意願者都可報名。待業、失業及有意轉換工作民眾可至訓練就業中心網頁查詢報名資訊，或電話07-7835011轉132~134洽詢。（編輯：孫承武）1110607