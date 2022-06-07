企業未落實防疫管理釀群聚 中市府開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市霧峰區一家化學公司被指員工確診COVID-19未通報，造成廠內群聚感染。經發局表示，經稽查發現業者未落實防疫管理，將依法處3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

台中市經發局發布新聞稿指出，5月27日接獲消息，當日派員前往了解，並提供中央流行疫情指揮中心公告最新版企業持續營運指引，要求業者依指引內容指定企業防疫管理人員，監督落實員工健康監測；若公司有員工確診時，應採取自主應變措施，並依感染風險程度啟動相關處置，維護職場安全。

經發局今天再出動人員稽查，發現業者先前未落實政府防疫指引，未依規執行高感染風險者自我隔離或居家辦公，將依傳染病防治法規定處以3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

經發局根據廠方說法表示，這家公司累計COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性的員工為本國員工20人、外籍員工5人，都依規定給假進行隔離，除1名員工因家人因素還在請假外，其餘員工都已隔離期滿恢復上班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經發局說明，自5月8日起，指揮中心調整密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場採自主應變，不須匡列員工通報隔離事宜，由公司自行進行風險評估自主應變。

若員工曾在無適當防護下接觸確診同事大於15分鐘，應視為高感染風險者，當同職場同事為高感染風險者且未完成接種3劑未滿14天時，應採自我隔離或居家辦公3天，之後每1至2天執行快篩至接觸日滿7天；同職場同事為低感染風險者或完成接種3劑滿14天者可持續工作，但無論風險高低，若出現症狀均應進行抗原快篩。（編輯：郭諭儒）1110607