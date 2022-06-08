玉穗溪土石多 南橫勤和到復興段下午再封閉

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄山區連日降雨，玉穗溪水位上升，明霸克露鋼便橋通洪斷面一度剩5公尺高，昨晚預警性封閉勤和到復興路段。今早確認鋼便橋無礙後，上午7時30分開放通行，但下午1時將再封閉。

公路總局甲仙工務段長陳正偉今天對中央社記者表示，受降雨影響，玉穗溪水位上升，近日屢次發生土石下衝，一度導致明霸克露鋼便橋通洪斷面從原本10公尺到剩5公尺高，逼近橋面。

陳正偉說，雖經河道疏通，但昨天玉穗溪再度湧現泥流，因此昨天晚上6時南橫公路勤和到復興路段實施預警性封閉。不過今早保全巡查後，確認鋼便橋便道沒有狀況，原本今天預計預警性封閉至中午，但上午7時30分提前開放通行。

不過他指出，土石流好發於中午過後，因此今天下午1時起，準備再度預警性封閉，後續再持續監測河道狀況應變。

公路總局第三區養護工程處也發布訊息表示，南橫公路勤和到復興路段已加派搶修機具進駐待命，並由保全人員守視警戒。後續將視氣象情資、科技災害監測資料及現場守視人員回報綜合判斷，滾動調整開放時間及管制措施。

此外，南橫公路梅山口至向陽路段因為落石多，今天也實施預警性封閉1天，後續將視狀況再重新開放。（編輯：張雅淨）1110608