遭謝龍介指控涉圖利 台南經發局長揚言提告

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台南市經發局長陳凱凌（圖）8日再度發表聲明指出，國民黨籍議員謝龍介所提黑函質詢內容絕非事實，謝龍介並未向經發局調閱任何資料了解事實問政，盼謝龍介放下言論免責權，如在外仍有不實說法，他將提出告訴。中央社記者楊思瑞攝 111年6月8日

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市議員謝龍介昨天在議會質詢時指稱市府經濟發展局長陳凱凌有4案涉及圖利，要求市府查辦，陳凱凌今天發布聲明指出，謝龍介以不具名黑函指控，對散佈不實言論將提起告訴。

謝龍介昨天在議會質詢時指稱接獲民眾檢舉並查證後，發現陳凱凌在大菜市、宿舍、七股工業區和工業區汙水處理廠案4案涉及圖利，要求黃偉哲查辦，但沒有給陳凱凌說明機會。

陳凱凌昨天在會後發表聲明指出，希望議員勿以無具名黑函進行質詢，他看過檢舉內容，非常多人、事、時、地物部分，不論公私領域的都非常荒謬，他已於4月25日自行送請政風處調查。

陳凱凌今天再發表聲明表示，謝龍介並未向經發局調閱任何資料了解事實問政，質詢中提出的黑函絕非事實，希望謝龍介放下言論免責權，如在外仍有不實說法，他將提出告訴。

陳凱凌指出，黑函中有關七股工業區有人「喬土方」一事，土方部分已有第3方單位協助鑑定與釐清，而開發案經費新台幣48.7億元，廠商在評選及合約內容中均承諾6年內如期如質完成開發，經發局皆依法、依合約辦理。

陳凱凌說，太陽能光電核准市府委請各領域專定學者委員，及各局處代表所組成的聯合審查小組，對案件的環境影響詳細評估，對於新申請案件皆要求確實掛文，一切公開透明。

對此，謝龍介表示，他可以放棄言論免責權，且已將資料交給檢調單位，正由檢調單位調查中，陳凱凌應把檢舉的疑點說明清楚。（編輯：郭諭儒）1110608