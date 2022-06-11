屏東13日恢復實體課 青少年第3劑施打率逾6成

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屏東縣政府表示，6日至10日縣內58所國、高中青少年BNT第3劑疫苗追加劑已施打完畢，共施打1萬5437人，施打率為67.59%。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月11日

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東縣政府今天指出，13日起恢復實體課程。另外，6日至10日已經完成58所國高中青少年BNT第3劑疫苗接種，共施打15437人，施打率為67.59%。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，新增3369例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，截至11日，居家隔離現管人數3747人，今天解隔2005人，居家照護累計60784人。

而為提升疫苗施打率，屏東縣衛生局今天在33個鄉鎮衛生所及屏東火車站、潮州火車站開設BNT疫苗隨到隨打，總計施打1062人，現場秩序良好。另外，6日至10日縣內58所國高中青少年BNT第3劑疫苗追加劑已施打完畢，共施打15437人，施打率為67.59%。

屏東縣長潘孟安則指出，當病毒社區化流感化成為主流的時候，必須在生活中隨時做好自我保護，考量這段期間學生疫苗施打率高，下週孩童將恢復實體課程，縣府會全力以赴保護孩童學外，全縣205所高國中校長及師長們，也都會為同學的學習場域做最好最充足的整備。

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屏東縣衛生局表示，為降低兒童確診突發重症及死亡風險，中央流行疫情指揮中心昨天宣布，目前國內正處於Omicron變異株社區流行階段，建議5至11歲兒童應完成2劑COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡的風險，經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議2劑間隔縮為4至8週以上。

衛生局人員指出，中央基於目前尚無兒童族群以不同廠牌COVID-19疫苗完成基礎劑接種的相關數據，建議兒童族群以同廠牌COVID-19疫苗完成2劑接種。然而，若有特殊情形，包括如第1劑接種後出現嚴重不良反應、指揮中心評估疫苗供應情形等，可以不同廠牌疫苗完成2劑接種，衛生局將待收到中央正式函文後規劃兒童第2劑校園施打。（編輯：卞金峰）1110611