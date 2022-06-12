站東路10月底通車 高雄車站展新貌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄鐵路地下化後，高雄新車站工程持續推進，交通部鐵道局南部工程處表示，位於車站旁的旅館大樓目前正在進行帷幕牆建造的前置作業，整體預計2024年7月底完工。（立委李昆澤服務處提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄鐵路地下化後，高雄新車站工程持續推進，站東路預計今年10月底通車，周邊商業大樓、旅館大樓及地下停車場預計2024年完工，停車場預估可供600多輛汽車停靠。

高雄鐵路地下化後，多處陸橋、地下道拆除或填平，打通市區南北向道路，市容大幅整改。新車站周邊站西、站東路也重新規劃鋪設，並有商業大樓、旅館大樓及地下停車場等工程同時施作。

依高雄市政府交通局資料，站區環抱道路站東、站西路由原本單向二線快車道，未來將再增加一線慢車道，機車族亦能直接行駛。其中，因應車站周邊交通需求，站西路臨時路型規劃為南北雙向，先行開通。

交通部鐵道局南部工程處長劉雲生今天接受中央社記者電訪表示，站東路工程目前雖遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、缺工缺料嚴重，並有地下管線遷移等困難，經盡力趕工，預定9月底可完成通車相關工項，將會同高雄市政府檢視標線等設計，預估10月底可正式通車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於車站兩側商業大樓和旅館2棟建築物，劉雲生說，商業大樓外觀工程預估7月完工；旅館則已開始帷幕牆建造前置作業，2棟建築工期預計2024年7月底可完工。地下停車場部分，年底前可望完成結構體，整體預計2024年7月底竣工。未來預估可停600多輛汽車，也有規劃機車停車格。

關心工程進度，民進黨立委李昆澤日前現場會勘；民進黨籍高雄市議員何權峰、康裕成、鄭孟洳等人也表達關切。李昆澤說，未來商業大樓可望吸引多方產業進駐，旅館則對商務或旅遊客群都非常方便，可能帶動更多停車需求，需要設計足夠停車位，盼高雄車站全新面貌，賦予火車站及周遭商圈新生命。（編輯：孫承武）1110612