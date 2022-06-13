高雄民眾夜間聞到豬屎臭味 環保局研判疑掌葉蘋婆所致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄市鼓山、左營、仁武等區今天凌晨空氣瀰漫豬屎臭味，環保局人員漏夜查察，研判臭味來源疑為行道樹掌葉蘋婆所致，開花季時會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

高雄市環保局發布新聞稿表示，今天凌晨有10件民眾陳情空氣中瀰漫豬屎臭味，地點分布於鼓山、左營、仁武、鳥松、鳳山及三民等區。經環保局派員於現場漏夜查察，並循風向上風處巡查，臭味來源疑為行道樹 掌葉蘋婆 掌葉蘋婆小百科 學名：Sterculia foetida





別名：香蘋婆





特色：

屬落葉喬木，原產亞洲南部及東南部至澳洲。



樹高可達25公尺，主幹健壯，互生或近輪生側枝平展，樹皮灰色或灰褐色。掌狀複葉聚生於枝端，橢圓形小葉7至9片，幼葉有毛。



雌雄同株異花，橘色至紅色花瓣5枚，花徑約1公分，會散發臭味。木質蓇葖果紅色，形狀像木魚，成熟開裂露出黑色橢圓形種子。





屬落葉喬木，原產亞洲南部及東南部至澳洲。 樹高可達25公尺，主幹健壯，互生或近輪生側枝平展，樹皮灰色或灰褐色。掌狀複葉聚生於枝端，橢圓形小葉7至9片，幼葉有毛。 雌雄同株異花，橘色至紅色花瓣5枚，花徑約1公分，會散發臭味。木質蓇葖果紅色，形狀像木魚，成熟開裂露出黑色橢圓形種子。 開花期春至夏季，結果期秋至冬季





資料來源：台灣景觀植物介紹 看更多 關閉 所致。

環保局表示，掌葉蘋婆樹為高雄市常見行道樹，在三民、左營、小港、鳳山等道路都有種植，在當開花季時，會產生豬屎惡臭味，常使民眾覺得不舒服。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，其他常見花期會產生異味行道樹還有黑板樹、福木、大葉山欖等，也經常因飄散異味遭民眾通報，經環保局人員現場查證後，發現是異味來源。

環保局指出，民眾近期如有聞到異味，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，如果無法辨識氣味或有疑慮，擔心是工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，可撥打1999或環保局公害陳情專線（07）7317600，環保局會派員前往現場確認。（編輯：黃世雅）1110613