許勝雄參訪城博會 稱讚基隆蛻變市民有福氣

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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）財團法人海峽交流基金會代理董事長許勝雄今天到基隆參觀城市博覽會，搭乘夏日海洋號前往正濱展區，盛讚基隆人有福氣，肯定在市長林右昌帶領下，城市蛻變也創造新契機。

也是金仁寶集團董事長的許勝雄，在基隆市長林右昌導覽下，參觀城市博覽會國門展區「基隆聯合事務所-時代基隆」，林右昌分享各項市政建設擘劃，從展館展示各項競圖手稿與手作模型，一路結合來自四面八方夥伴專業協力支持，逐步執行實踐理想。

一行人隨後體驗海上看展遊程，從海上視角看基隆，前往正濱漁會大樓，欣賞2022潮藝術「未來島航」，以回收廢棄漁網，現地創作「潮來潮往」，另在「有一種味道在基隆上岸」展間，感受基隆味在地咖啡及美食文化。

許勝雄說，一個偉大的都市一定要具有前瞻性與願景，真正落實執行理念。這幾年他常往基隆走，文化的蛻變加上觀光、海洋、都市與山丘結合，感受到非常大的變化，港口更是具有人文氣息，讓人親近水岸。

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許勝雄表示，聽林右昌的導覽，分享基隆未來的願景與想法，已將北北基區塊延伸連結到新竹科技廊帶，把北台灣資源做到能量整合與結合，這對台灣產業生命力和未來的衝擊會非常大，而基隆早期有委託行，現今如何與產業鏈連結、增加腹地與資源，帶大家走向國際，這是基隆可以思考的課題。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，城市博覽會有「城市即展場、夜間觀展、海上看展」3大亮點，夏日海洋號從小艇碼頭出發到正濱漁港，透過水路把遊客從國門展區帶到正濱展區，活動期間平日12班次，假日16班次。航行過程，白天海上看基隆市景，晚間可藉光環境欣賞璀璨亮麗的基隆之美。（編輯：李錫璋）1110614