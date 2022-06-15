20萬噸垃圾無處去 南投規劃建再生燃料製造廠

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（中央社記者吳哲豪南投15日電）南投縣長林明溱宣布，規劃投資新台幣15億元興建綠能中心再生燃料製造廠，將垃圾可燃燒部分製成固態衍生燃料供工業鍋爐等使用，解決各鄉鎮堆置的20萬噸垃圾無處可去問題。

南投縣府今天發布新聞指出，林明溱、南投縣環保局長李易書宣布，規劃投資興建1天可處理350公噸垃圾的綠能永續中心再生燃料製造廠。

林明溱指出，目前南投縣1天產生250公噸垃圾，但只有100噸能運到外縣市焚化爐處理，其餘150公噸垃圾只能暫時堆置在各鄉鎮，到今年5月底為止，縣內堆置的垃圾已達20萬公噸，興建處理垃圾設施勢在必行，縣府因此決定採BOT方式興建再生燃料製造廠。

林明溱說，綠能中心再生燃料製造廠將引進歐洲最新機械分選技術，取代人工分選垃圾，直接以機器分離大型物及不燃物後，再經設備破袋，送生物乾化設施降低垃圾含水率，最後經乾化垃圾後再藉由磁選、光學分選等設備單元，分離垃圾中所含的鐵、非鐵金屬物等，再分離出其他不燃物後，製造出以塑料組成為主的固態衍生燃料。

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林明溱指出，固態衍生燃料可直接取代煤炭使用，且處理過程沒有燃燒廢棄物的步驟，可供工業用鍋爐及專用燃燒發電設備等使用，減少二氧化碳排放，且興建成本跟焚化爐相比大幅降低。

林明溱強調，綠能中心不是焚化爐，完工後各鄉鎮垃圾不是由收運家戶垃圾的清潔車運送，而是經集中後密封到貨櫃式轉運車，再送進綠能中心。縣府也規劃，處理每噸垃圾回饋400元給所在鄉鎮市，估1年回饋金高達5000萬元，累積暫置的全縣20萬公噸垃圾，也可在綠能中心啟用後6年內完全去化。（編輯：郭諭儒）1110615