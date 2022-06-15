蘇澳夜雨掏空工地旁路基 一度釀百戶停水

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣蘇澳鎮馬賽路、忠孝路口旁近日開挖施工，但昨晚因大雨導致路基塌陷面積約有40平方公尺，一度有上百戶停水。縣府今天表示，會要求施工單位做好防護。

昨晚約8時30分，蘇澳鎮馬賽路與忠孝路口突傳巨響，有一處紅綠燈號誌燈桿傾倒在路側旁的工地，工地更湧出大量自來水，幸好沒有造成人員傷亡。

蘇澳鎮長李明哲獲報後，隨即趕赴現場了解，提醒居民留意。

蘇澳鎮公所今天發布新聞稿表示，這處工地為「慶安段自辦市地重劃區」，近日正開挖進行污水下水道接管工程，工地緊鄰馬路路側。昨晚蘇澳地區降雨，裸露在外的馬路地基受雨水沖刷崩滑，原本應佇立路旁的號誌燈桿竟往工地方向倒，直接打斷工地內自來水管線，導致鄰近上百戶家庭停水，經緊急動員搶修，終於在午夜恢復供水，並移除傾倒的號誌燈桿。

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李明哲表示，工程進行期間，安全為最優先考量，除要求施工單位儘速強固路基，也籲請縣府針對重劃區的工程加強查核，若有疑慮，一定要負起督導責任，落實施工規範與安全防護。

縣府秘書長林茂盛接受媒體聯訪時說，施工單位開挖後，裸露區未做好防護，昨晚第一時間已請相關單位到場了解，後續也要求有關單位在路邊鋪設大帆布等防護措施，避免相關災害持續擴大。（編輯：張芷瑄）1110615