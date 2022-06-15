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轎車地下道前逆向闖紅燈 彰警掌握駕駛身分將開罰

2022/6/15 19:06
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）一名婦人開車行經彰化市曉陽路地下道時，疑似發現走錯路，直接在地下道前迴轉後逆向行駛闖紅燈；警方指出，已調閱路口監視器畫面，掌握駕駛身分，將依法開單告發。

有民眾在臉書（Facebook）貼影片指稱，一輛黑色自小客車13日行經彰化市中正路要左轉進入曉陽路地下道時，卻開進地下道的機車道，駕駛發現不對勁，在機車道迴轉逆向行駛回到中正路跟曉陽路口，緊接著闖紅燈左轉開進中正路。

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有人在影片下方留言指出，開車的是一名婦人，當轎車在機車道逆向行駛時，曾有機車騎士勸婦人停車，但婦人仍逆向行駛闖紅燈。

彰化縣警察局彰化分局第五組組長汪振豪今天接受媒體聯訪指出，根據民眾提供影片，婦人開車時不依規定駛入來車道還闖紅燈，已經違反道路交通管理處罰條例不依規定駛入來車道的規定，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，他們已調閱路口監視器畫面，查出婦人身分，將依法開罰。（編輯：陳仁華）1110615

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