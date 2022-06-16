中國禁台灣石斑 陳其邁：小包裝分裝切片方便料理

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高雄市長陳其邁（前右3）16日受訪表示，對於中國違反國際貿易管制、無預警宣布暫停輸入台灣石斑，高雄養殖業者非常不以為然，農民抱怨連連，市府將提供養殖業者有更多元出路，全力輔導漁民，擴展更多海外市場與國內通路。中央社記者曾以寧攝 111年6月16日

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（中央社記者曾以寧高雄16日電）因應中國無預警暫停輸入台灣石斑，高雄市長陳其邁說，國內市場將開拓餐廳、生鮮漁貨市場，以及全聯和各大賣場等通路，利用小包裝分裝切片，方便一般消費者料理。

陳其邁今天出席林園區養殖漁產品行銷發表會接受媒體聯訪表示，對於中國違反國際貿易管制、無預警宣布暫停輸入台灣石斑，高雄養殖業者非常不以為然，農民抱怨連連，市府將提供養殖業者有更多元出路，全力輔導漁民，擴展更多海外市場與國內通路。

海外市場部分，陳其邁說，除外銷美國、澳洲，也重點開拓東南亞和中東國家市場，一方面協助業者取得清真認證，二方面配合農委會參加各種國際會展，開拓海外市場。國內市場部分，則著重開拓餐廳、生鮮漁貨市場、及全聯和各大賣場等通路，利用小包裝分裝切片，方便一般消費者料理，免於切分大塊魚肉。

陳其邁說，中央與地方政府已合作投入新台幣1.5億預算輔導業者轉往冷鏈及小包裝方向，國內共有11處冷鏈系統，政府約出資約6700萬，透過冷鏈技術建置，協助業者有更多元通路、分散市場，讓漁民獲得更多保障。

對於產地品質控制，陳其邁說，這幾年其實品質都沒有任何問題，不管是在重金屬或動物用藥殘留的檢驗都及格，可以說是安全無虞。市府與林園、永安兩地業者和漁會都有保持聯繫，密切監控石斑價格，今年因為氣候因素，目前國內產地石斑價格「還可以」。

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陳其邁今天化身「賣魚郎」出席行銷發表會，高雄市林園水產養殖發展協會也在活動會場帶領魚社長水產、媽媽魚生鮮超市、佳鮮石斑、湧泉海洋、阿弟水產等林園在地業者，推銷魚薯條、膠原蛋白飲等多種創意產品，並結合金帽獎得獎主廚推出創意菜色，盼推廣林園石斑知名度。

林園水產養殖發展協會資料指出，林園是魚苗、蝦苗培育重鎮，供應量逾全台8成。近年透過天然海沙過濾海水，採室內分池養殖石斑魚，控制環境並降低傳染病發生、也減少用藥。（編輯：孫承武）1110616