陳其邁：疫情從高原期緩降 醫療量能最嚴峻一關已過

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高雄市長陳其邁（右）18日視察大寮運動公園景觀改善工程時受訪表示，疫情已從高原期緩降，且從專責病房空床率變化來看，醫療量能考驗最嚴峻一關已經過去，但民眾防疫仍不可鬆懈。中央社記者曾以寧攝 111年6月18日

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高雄市長陳其邁今天說，疫情已從高原期緩降，預估今天高雄確診數字約是7000左右，且從專責病房空床率變化來看，醫療量能考驗最嚴峻一關已經過去，但民眾防疫仍不可鬆懈。

高雄市政府自今年3月爆發此波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，幾乎天天召開防疫記者會，週末也少有間斷，但市府公告今、明2天原則上不召開防疫記者會。

陳其邁今天視察大寮運動公園景觀改善工程接受媒體聯訪被問及此事表示，疫情從前幾天9000降到8000，今天預估為7000左右，開始從高原期逐步緩降。

醫療量能部分，陳其邁說，居家照護系統不僅有效讓民眾早期篩檢早期治療，輕重症分流也達到一定效果；長照機構投藥率也是全台最高，達97.4%，居家照護長輩也鼓勵基層醫師多投藥，以避免重症。

隨疫情逐步緩解，高市府昨天公布專責病房空床率達51%，陳其邁說，這表示出院的開始比入院的多，「醫療量能考驗最嚴峻的一關已經過去了」。

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陳其邁也提醒，雖然疫情逐漸降溫，防疫措施仍不可少，尤其家裡有長輩更要注意避免共餐，「是因為在現有防疫措施下，疫情才會降溫，一旦放鬆，疫情還是會回來」。

國民黨高雄市長人選未定，近日楊志良、陳玉珍、柯志恩、張亞中等人都陸續安排到高雄市議會拜會議長曾麗燕。對此陳其邁表示，曾麗燕很辛苦，要忙著見參選人，但對於個別人選，待國民黨人選正式出爐再做評論會。（編輯：黃世雅）1110618