蔡適應：樂意參加辯論 每次都是國民黨不同意

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民進黨選對會18日建議徵召立委蔡適應（右）參選基隆市長，蔡適應19日在基隆市長林右昌（中）陪同下於城市博覽會受訪表示，他樂意參加辯論會，每次被問到意願時他都勾選同意，可惜對手國民黨都不同意。中央社記者王朝鈺攝 111年6月19日

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）民進黨選對會昨天建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，蔡適應今天說，他樂意參加辯論會，每次被問到意願時他都勾選同意，可惜對手國民黨都不同意，很期待就相關議題討論。

時代力量15日提名基隆市議員陳薇仲參選基隆市長，國民黨基隆市長提名人謝國樑表示樂觀其成並邀請陳薇仲針對市政議題深度辯論，陳薇仲16日帶著「公開辯論承諾書」向謝國樑表達願意參加辯論會。

蔡適應上午在基隆市長林右昌陪同下於城市博覽會受訪，記者詢問，如果謝國樑邀請參與辯論是否願意參加？蔡適應說，他參選過許多次選舉，記得每次電視台詢問辯論會，他都勾選同意，但可惜的是對手都不同意，至於對手是誰，都是國民黨。

蔡適應說，他覺得沒有所謂「誰下戰帖，誰不下戰帖的問題」，很期待就相關議題彼此討論，讓市民能更瞭解基隆的發展和進步，他覺得基隆的發展和進步就是要透過一次又一次的論述讓市民看到，這是基隆人最值得驕傲的地方，對於相關議題的論述他都樂意參加。

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林右昌指出，蔡適應是延續基隆建設的不二人選，基隆過去失業率高、離婚率高、自殺率高，所有施政滿意度都吊車尾，在他就任市長前10年，國民黨更舉債超過新台幣100億元。

林右昌說，這8年來，市府不僅將負債顯著降低，更讓城市蛻變重生，化不可能為可能，這就是執政能力展現。蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，由他接棒基隆市政，可將擘劃好的藍圖願景繼續延續下去，他對蔡適應有信心，也對基隆未來的進步有信心。（編輯：張銘坤）1110619