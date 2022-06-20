提升第4劑疫苗覆蓋率 屏東入機構為住民施打

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣COVID-19疫情緩降，今天新增1519例確診。為提升疫苗覆蓋率、增強保護力，屏東縣政府今天起安排進入機構施打第4劑，首日已有40名長輩完成接種，狀況良好。

屏東縣衛生局統計，今天公告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1519人中，有1308人快篩陽判定確診，佔確診量的86.1%。目前居家隔離3314人，居家照護累計8萬3740人。

縣府發布新聞稿，65歲以上長輩第3劑滿5個月，就可施打第4劑疫苗。今天起至24日安排進入屏東榮譽國民之家施打疫苗，有200人符合資格，分5天施打，首日有40名完成接種，施打狀況良好。

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接著，23日將安排部立屏東醫院宿型精神科施打，有24人符合資格；29日則在部立屏東醫院護理之家，有69人。

衛生局提醒，65歲以上符合接種第4劑疫苗長輩，可至合約醫療院所選擇接種BNT、高端或半劑莫德納，且為鼓勵長輩施打疫苗，至6月30日前不論施打第1、2、3、4劑均可領取500元禮券及2劑快篩試劑，鼓勵民眾盡早施打，提升自我免疫保護力。（編輯：郭諭儒）1110620