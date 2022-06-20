新北市設14處疫苗接種站 長者20日起隨到隨打

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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市副市長劉和然今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，新北市設置14處疫苗接種站，自今天起提供65歲（原住民55歲）以上長者施打第4劑疫苗，可隨到隨打。

劉和然表示，新北市今天新增確診病例4267人，居家照護執行中3萬446人，居家隔離列管數1萬1704人。

他表示，新北市設置14處疫苗接種站提供65歲（原住民55歲）以上長者施打疫苗，接種站採「分天分流」施打措施，規畫20日、21日、25日施打莫德納疫苗；22日到24日施打BNT疫苗。

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他表示，不論是施打第1、2劑或基礎加強3、4劑皆可，提醒長者攜帶身分證、健保卡及疫苗接種紀錄卡，可採線上預約，也可現場掛號，隨到隨打。希望大家外出時能做好防疫作為，踴躍接種疫苗，讓民眾能逐漸回到如常的生活。

衛生局副局長高淑真表示，新北65歲以上長者符合施打第4劑資格共38萬人，截至19日止，累計已有2萬1000多人完成第4劑。新北市疫苗預約系統共預約3.2萬人次，從今天起開始施打，今天上午各接種站共約施打4500人。接種地點資訊可上衛生局官網查詢。（編輯：屈享平）1110620