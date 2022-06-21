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中市導入共享電動單車 推前30分鐘免費限期優惠

2022/6/21 19:48
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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市推動公共自行車「iBike倍增計畫」，今天起再導入「微笑單車2.0電輔車」，為鼓勵市民騎乘體驗，會員6月21日至6月30日租借電輔車可享前30分鐘免費。

台中市交通局為提升公共自行車服務，今天起導入「微笑單車2.0電輔車－YouBike 2.0E」，透過電力輔助讓騎乘時可以更輕鬆、省力，租借可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車。

台中市政府今天舉辦啟動記者會，台中市長盧秀燕會中表示，台中市的公共自行車非常受歡迎，雖在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，但台中今年4月iBike騎乘人數創新高，約100多萬人次騎乘。

盧秀燕指出，台中市推出會員租借電輔車特定期間前30分鐘不收費，由市府補貼，希望大家多多使用；感謝議員支持通過預算，也感謝微笑單車公司公私協力，共同完成城市低碳節能、健身休閒的自行車建置政策目標。

交通局表示，YouBike 2.0E提供更省力騎乘體驗，因此費率不同，前2小時內每30分鐘新台幣20元，第3小時起每30分鐘40元。

為鼓勵市民騎乘體驗，6月21日至6月30日止騎乘微笑單車2.0電輔車，會員租借前30分鐘不收費，相關站點資訊可至微笑單車官網或下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP查詢。（編輯：戴光育）1110621

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