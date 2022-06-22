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快篩陽視訊難斷是否確診 苗栗縣7醫院現場判定

2022/6/22 19:36（6/22 20:31 更新）
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苗栗縣衛生局指出，民眾若快篩陽需找院所進行確診判定時，建議優先尋求60家基層醫療機構，就近透過遠距視訊判讀看診，倘若有視訊判定困難或醫病雙方無法達共識時，縣內7家醫院急診室外也有提供現場快篩陽判定、藥物開立、PCR採檢等服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月22日
苗栗縣衛生局指出，民眾若快篩陽需找院所進行確診判定時，建議優先尋求60家基層醫療機構，就近透過遠距視訊判讀看診，倘若有視訊判定困難或醫病雙方無法達共識時，縣內7家醫院急診室外也有提供現場快篩陽判定、藥物開立、PCR採檢等服務。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月22日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診1226例，縣府衛生局表示，民眾快篩陽性須經醫師判定確診，若視訊判定困難或醫病無法達成共識，可至7家醫院現場判定。

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙透過新聞稿指出，縣內確診個案大多是輕症或無症狀，民眾如果快篩陽性需找院所進行確診判定時，建議優先尋求60家基層醫療機構就近透過遠距視訊判讀看診。

張蕊仙表示，倘若有視訊判定困難或醫病雙方無法達成確診共識時，縣內7家醫院急診室外有提供現場快篩陽判定、藥物開立、PCR採檢等服務。

7家醫院包括衛福部苗栗醫院、大千綜合醫院、大順醫院、為恭紀念醫院、通霄光田醫院、苑裡李綜合醫院、慈祐醫院。衛生局提醒，民眾於院外應主動告知為快篩陽性，勿直接進入醫院急診室。

衛生局指出，苗栗縣今天新增確診1226例，今年以來累計已有6萬3900例，確診率達11.93%，防疫仍不可鬆懈。

衛生局也提到，苗栗縣12至17歲青少年第3劑校園集中接種作業已於20日完成，然而接種率僅44.4%，低於全國平均值49.5%，呼籲家長踴躍鼓勵家中青少年盡快完成3劑完整性疫苗施打，提升自我防護力。（編輯：方沛清）1110622

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