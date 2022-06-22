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超高車輛撞落機場園區限高桿 桃機公司追究求償

2022/6/22 19:47（6/22 19:51 更新）
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桃園國際機場公司22日下午表示，第一航廈巴士下車處限高桿遭超高車輛撞落，隨即派遣維護人員到場排除與清理，作業期間國道客運巴士、員工通勤車輛配合改道，車道於3時50分恢復使用。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月22日
桃園國際機場公司22日下午表示，第一航廈巴士下車處限高桿遭超高車輛撞落，隨即派遣維護人員到場排除與清理，作業期間國道客運巴士、員工通勤車輛配合改道，車道於3時50分恢復使用。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月22日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場22日電）桃園國際機場第一航廈巴士下車處限高桿，今天下午3時29分遭車輛撞落，桃機公司獲報後立即封閉車道，並派遣維護人員進行排除清理作業，車道於3時50分恢復使用。

桃園國際機場公司下午發布新聞稿表示，桃機公司獲報第一航廈巴士下車處限高桿，遭到超高車輛撞落，桃機公司立即派遣維護人員前往現場進行排除與清理作業，作業期間國道客運巴士、員工通勤車輛都配合改道，經過維護人員排除障礙物後，車道於3時50分恢復使用。

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桃機公司表示，已經透過周邊監視器畫面找出肇事超高車輛，桃機公司將向肇事駕駛追究求償，桃機公司強調，機場園區車輛限高4公尺，桃機公司已經於進入機場路段加強增設限高標誌、遵行標誌、紅藍警示燈及接觸式限高警示設施，避免超高車輛誤入。

桃機公司提醒用路人，總載重量3.5噸以上的大貨車未經申請核准，禁止進入機場園區，另外，車輛限高4公尺，因此高度超過4公尺（含載運貨物、貨櫃）的超高車輛，也嚴禁駛入機場園區，以避免類似事故再發生。（編輯：方沛清）1110622

桃園國際機場第一航廈巴士下車處限高桿22日下午遭車輛撞落，維護人員獲報隨即到場排除清理。桃機公司表示，已經透過周邊監視器畫面找出肇事超高車輛，將向肇事駕駛追究求償中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月22日
桃園國際機場第一航廈巴士下車處限高桿22日下午遭車輛撞落，維護人員獲報隨即到場排除清理。桃機公司表示，已經透過周邊監視器畫面找出肇事超高車輛，將向肇事駕駛追究求償中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年6月22日
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