岡山樂購廣場開幕 陳其邁：北高雄發展重要里程碑

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高雄市岡山區大型購物商場「樂購廣場」23日開幕，高雄市長陳其邁（右4）等人出席剪綵。中央社記者蔡孟妤攝 111年6月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）北高雄首家結合影城的大型購物商場「樂購廣場」今天開幕，高雄市長陳其邁說，這是北高雄發展的重要里程碑，市府也正針對岡山進行都市計畫通盤檢討，並與軍方協調降低航高限制。

樂購廣場位於高雄捷運南岡山站正對面，是高雄捷運機廠大型開發案，今天上午開幕，陳其邁及達麗米樂開發公司董事長謝岱杰、高捷公司董事長楊岳崑等人出席。

陳其邁致詞表示，樂購廣場的開幕，對北高雄的發展是很重要的里程碑，接下來鳳山區也將興建「LaLaport購物中心」，後續高捷大寮站也將加速開發，促進區域平衡。

陳其邁還說，市府正在進行岡山區都市計畫通盤檢討，也跟軍方協調降低航高限制，讓容積率更高，岡山區未來發展指日可待。

樂購廣場占地面積1.25萬坪，由高捷公司於107年8月與達麗米樂開發公司及市府簽訂北機廠土地租約，由達麗米樂開發公司進行規劃招商、興建與營運，總投資金額逾新台幣20億元，是結合流行時尚、餐飲、電影的綜合娛樂購物商城。

商場內還有秀泰影城，設有13座影廳、總席數超過1400席，引進高雄地區最大15米高的雷射4K「超級巨幕廳」，6月8日試營運即吸引大批觀影人潮。

高捷公司表示，樂購廣場附近的高醫岡山醫院也在興建中，預計明年完工營運，未來醫院與商城均在捷運線上，民眾可搭捷運抵達。（編輯：謝雅竹）1110623