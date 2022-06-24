苗栗市首座風雨籃球場啟用 每天開放至晚間7時

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苗栗縣政府在大倫國中分校預定地籃球場興建風雨球場，24日正式啟用，是苗栗市首座風雨籃球場，可提供社區與學校運動休閒適當場地，開放時間為週一到週日上午7時至晚間7時。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年6月24日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣24日電）苗栗縣政府爭取中央補助並自籌經費，以新台幣2500萬元在大倫國中分校預定地籃球場興建風雨球場，今天啟用，是苗栗市首座風雨籃球場，每天上午7時至晚間7時開放民眾使用。

苗栗縣政府教育處指出，大倫國中分校預定地籃球風雨球場有3座籃球標準場地，其中2座為高度3.05公尺的籃框、1座為高度2.6公尺的籃框，提供不同年齡層的球友需求，讓喜愛籃球運動的民眾再也不必擔心刮風下雨，能有不受天候影響的運動休閒空間。

大倫國中分校籃球場興建風雨球場工程計畫，獲教育部體育署於前瞻計畫核定總經費2500萬元，其中體育署補助2250萬元，縣府自籌250萬元，今天辦理竣工啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣體育會總幹事謝鈞拔及多名縣議員共同剪綵。

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苗栗縣政府教育處表示，球場目前採開放性使用，提供社區與學校運動休閒適當場地，開放時間為週一到週日上午7時至晚間7時；此外，也將提供活動賽事租借使用的規劃，期能提供可親、可近、可用的優質運動場地。

徐耀昌指出，工欲善其事必先利其器，縣府近年爭取中央各項建設計畫，包括今天啟用的風雨籃球場工程外，還有巨蛋體育館整修計畫、縣立網球場整修計畫、六合國小預定地簡易運動場整修計畫、頭屋高灘地棒壘球場整修計畫、照南及大倫國中預定地棒壘球場整修計畫，總經費將近2億2000萬元，積極改善運動場域，達成「幸福苗栗、健康山城」願景。（編輯：戴光育）1110624