高雄專責病房將降載 估6月底每日4000例確診

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高雄市長陳其邁24日在COVID-19防疫記者會中被問及北部地區開始降載專責病房，高雄何時降載一事時表示，高雄地區專責病房一直都超額準備，但23日在專家會議討論通過，病房數將逐步空出來。中央社記者曾以寧攝 111年6月24日

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（中央社記者曾以寧高雄24日電）國內疫情緩解，北部負壓及專責病房已降載。高雄今天新增6413例確診，高市府表示，估6月底降到每日4000例，高雄專責病房一直以來都超額準備，下週準備量降至20%，約1800床。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，高市府持續管控專責病房數量，據市府公布資料，昨天總床數達2295床，今天總床數上升到2301床。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19防疫記者會，被媒體問及北部地區開始降載專責病房，高雄何時降載。陳其邁表示，高雄專責病房一直都超額準備，但昨天在專家會議討論通過，病房會逐步空出來。

陳其邁說明，預計6月底7月初每日確診會降到4000例左右，專責病房降載程度情況，則依各家醫院服務地區、對象調整，若是外縣市後送醫院，降幅就會比較小。

高雄市政府衛生局副局長林盟喬指出，疫情高原期各醫院的專責病房準備量為25%，經過昨天決議，下週起會降為20%，約1700床到1800床，經計算目前流行趨勢和佔床率，足夠使用。

高市衛生局指出，5到11歲兒童輝瑞疫苗校園接種計畫27日展開，預計接種157校、共7萬9776人。

針對設籍高雄市長輩，疫苗接種禮加碼延續到7月31日，接種第3、4劑疫苗除中央贈送2劑快篩和500元禮券，還可多獲得200元禮券，可到社區接種站或專診接種，第4劑疫苗則可等候區公所發放通知單，預計28日起接種。

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中央流行疫情指揮中心今天宣布，27日起至7月31日止，社區式機構服務對象與工作人員定期公費快篩，其中18歲以上服務對象每週快篩2次；工作人員則每週快篩至少1次。對此高市府表示，高雄長照機構服務人員維持市府原規定，仍要每週快篩2次。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄新增6413例確診，高市府表示其中有3例是境外移入、系統重複或改判，盛行率達14.32%，流行曲線開始向下走。（編輯：郭諭儒）1110624