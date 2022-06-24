防治小黑蚊中市府建議擦明星花露水 議員喊離譜

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台中市議會24日進行「有關公園環境維護及小黑蚊防治作為」專案報告，關注小黑蚊肆虐問題的民進黨籍議員林祈烽認為市府對防治小黑蚊毫無作為，建議市民擦拭明星花露水的作為更是十分離譜。（林祈烽提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年6月24日

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）小黑蚊肆虐連市區都出沒，台中市農業局在專案報告建議可擦拭香水，例如明星花露水，以隔絕人氣味，減少叮咬。台中市議員林祈烽認為市府防治毫無作為，建議擦香水更是離譜。

台中市議會今天在第3屆第11次臨時會進行「有關公園環境維護及小黑蚊防治作為」專案報告，台中市農業局在報告指出，小黑蚊防治工作必須從「環境」及「人群聚集」著手，將個人防護、環境管理等各種技術與方法，依不同區域環境特性，設計有效的防治策略與作法。

農業局表示，最簡單有效的防護，就是穿著長袖、長褲及鞋襪，並建議擦拭香水，例如明星花露水，以隔絕人氣味，減少小黑蚊叮咬，發揮防止叮咬效果。

民進黨台中市議員林祈烽說，專案報告竟建議民眾擦拭明星花露水來隔絕人的氣味，減少小黑蚊叮咬。他質疑，擦明星花露水的建議真的正確嗎？台中市長盧秀燕與各局處長真的會擦明星花露水來防小黑蚊叮咬嗎？

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林祈烽說，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰曾指出，明星花露水含有70%至75%的酒精成分，還額外添加許多佐劑，包含油、香精等，若不慎碰到眼睛或口鼻，有可能造成危害，因此不建議民眾拿來做消毒或取代酒精使用。如果民眾聽信市府建議使用明星花露水防蚊，萬一發生問題，盧秀燕要負責嗎？

台中農業局長蔡精強表示，小黑蚊在環境中生存，無法完全用化學藥劑消滅，治本的法是要清除棲息地的青苔和藻類，但工程太浩大，人力也無法負擔，如果強用化學藥劑防治，會造成環境污染的負面問題。（編輯：郭諭儒）1110624