北市捷運公館站前 7/1啟用科技執法取締違停

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市警察局今天表示，捷運公館站附近、公館商圈、水源市場附近常有違規停車、併排停車狀況，7月1日將在羅斯福路4段捷運公館站前，設置科技執法設備取締違停。

北市警察局中正二分局發布新聞資料指出，捷運公館站位處主要幹道羅斯福路，且鄰近公館商圈及水源市場，常有違規停車狀況，影響用路人安全，將透過科技設備取締違規停車、併排停車。

北市警局交通大隊表示，自2019年起推動科技執法設備取締違規停車，已啟用地點共7處，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷台北醫學大學附設醫院前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號前。

警方統計，今年5月各處設備取締違停共2340件，較測試期間平均每月件數減少85%，成效不錯，取締違停科技執法設備是透過車牌辨識系統自動判讀違規車輛資料，發現偵測區內有車輛違停，就自動執行違規蒐證，匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰；併排停車可處2400元罰鍰。

警方表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人遵守道路交通規則，不要再劃有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違停。（編輯：李錫璋）1110625