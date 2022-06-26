會勘萬山簡易自來水工程 陳其邁：2年內汰換老舊管線

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄市長陳其邁今天到茂林區會勘萬山簡易自來水工程，並走訪部落，承諾市府將出資937萬元，2年內全面汰換萬山里老舊水管；針對族人爭取建設吊橋，將請建築師團隊評估規劃。

陳其邁今天到茂林會勘萬山簡易自來水工程，隨後到文化健康站參與成果發表，又拜會原民青年創業老闆，與部落座談，盼實地了解部落需求，踏實解決問題，持續推動茂林溫泉，讓好山好水結合當地多元文化，帶動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光人潮。

陳其邁致詞指出，「茂林是上帝擇選美麗的一塊樂土」，3個部落都有各自不同文化、擁有優美風景，市府會全力支持部落正名，以保存最道地的原民文化。

陳其邁說，無論在基礎建設、醫療平權、文化傳承、觀光發展、青年回鄉創業等議題上，都允諾給予部落充沛資源、實質補助，以改善族人生活環境，協助更多原民青年可以在自己的土地唱自己的歌、做喜歡的事，也讓更多人一起來體驗茂林、感受熱情。

市府資料指出，供應茂林區萬山里民眾用水的「萬山簡易自來水工程」今年初竣工，系統試運轉可正常供水，但當地民生用水管線已使用50年，多處混亂、老舊生鏽，造成水量不足及安全疑慮；對此陳其邁現場允諾，市府將出資新台幣937萬元，2年內全面汰換老舊管線，保障部落鄉親的用水權益及安全。

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針對部落族人爭取吊橋建設，陳其邁也表示，將請建築師團隊評估規劃，完整考量承載重量及安全等，盼能盡快提供部落族人安全的吊橋，滿足民眾期待。

陳其邁也肯定茂林衛生所及文健站防疫期間的辛苦付出，與積極努力宣導督促部落長者接種疫苗，目前高雄市疫情狀況穩定、確診案例逐漸下降，接下來會努力協助茂林的觀光發展，讓更多人來到部落看到茂林好山好水。（編輯：陳仁華）1110626