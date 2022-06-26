陳其邁與茂林原民交流 獲耆老賜魯凱族名「祖邁」

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）高雄市長陳其邁今天拜會茂林、萬山及多納3個部落的傳統領袖，多納部落頭目家族耆老還為陳其邁取名Comay（祖邁），為黑熊之意，希望陳其邁憑藉勇敢及智慧，溫暖每名族人。

陳其邁今天前往茂林區會勘多個行程，包括公車式小黃通車典禮、萬山里簡易自來水建置工程、文健站成果發表等，還拜會耆老及餐廳老闆等，與地方互動熱絡。

陳其邁拜訪茂林、萬山及多納3個部落的傳統領袖，多納部落最年輕頭目羅馨則盛裝出席，率青年唱起迎賓歌，表達歡迎。

多納部落頭目家族耆老還為陳其邁取魯凱族名Comay（祖邁），為黑熊之意，取高雄及陳其邁的諧音，希望陳其邁憑藉勇敢及智慧，溫暖茂林區每個族人，也代表將陳其邁視為一家人。

陳其邁說，受到多納部落頭目家族賜名，很開心能成為部落一份子，也希望族人與市府情感加溫，持續友善互動；隨後並到萬山部落、茂林部落拜會傳統領袖呂一平及武利輝，雙方也互贈禮及祝福。

此外，陳其邁也到茂林部落斯斯葛野式餐廳，與茂林青年面對面聊天。餐廳老闆陳弘旭，年僅25歲，是茂林魯凱族人，族語名字是斯斯葛。

陳弘旭說，部落青年對自身未來有很多想法，卻缺乏行動力，希望透過自己的創業經歷，鼓勵親友及青年要勇於實現夢想，同時也希望市府能夠輔導青年創業，幫助族人追夢成功。

茂林、萬山及多納3個部落的青年會會長及幹部也向陳其邁提出傳統青年會所的設置、多功能籃球場設施改善、音樂類型活動提案的可行性等。

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陳其邁表示，對青年提案全力支持，針對青年聚會所的設置，將由原民會及公所協助尋找適合場地；對青年創業、設置商圈及音樂類型活動辦理，也由青年局、經發局、觀光局等相關局處協助輔導計畫提報，市府也會在經費上積極協助。

高雄市原民會主委阿布斯說，自己也是部落青年，原民會將持續成為部落青年會與市府的溝通橋梁，建立平台，為原住民族事務及文化推廣努力。（編輯：陳仁華）1110626