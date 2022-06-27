竹縣YouBike2.0啟用 前半小時免費優惠至7/31

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新竹縣政府引入YouBike2.0在27日正式啟用，縣長楊文科表示，即日起至7月31日止，使用前半小時免費，鼓勵民眾多使用共享運具。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月27日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣27日電）新竹縣政府引入YouBike2.0今天啟用，新竹縣長楊文科指出，即日起至7月31日止，使用前半小時免費；從8月起至年底，前半小時只要新台幣5元，鼓勵民眾多使用共享運具。

新竹縣政府今天在東興國中舉行YouBike2.0啟用記者會，楊文科致詞表示，今天啟用竹北YouBike2.0共35處站點、270輛車，站點涵蓋學校、大眾運輸節點、政府機關，方便民眾使用。

楊文科指出，預計在8月底前，竹北將再完成15處站點、130輛車，屆時將共提供50處站點、400輛車服務，縣府也持續與竹北市公所協調共同推動擴充計畫，竹北預計將能達到100處站點規模。

楊文科表示，在民國112年將在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉共新建置50處站點，以改善民眾生活品質及提升交通便利性。

新竹縣政府提供新聞資料指出，為鼓勵民眾多加使用共享運具，推動騎乘補助方案，即日起至7月31日止，騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於前半小時免費。

從8月1日起至年底，騎乘前半小時由縣府補貼5元，等於只要5元，盼提升民眾使用意願。

YouBike2.0系統，為輕樁無電設站型態，相較舊系統YouBike1.0，可快速布站。（編輯：戴光育）1110627