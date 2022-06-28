基隆防災演練 首次模擬隧道落石油罐車起火

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基隆市政府28日動員各式車輛50車次和600餘人同時在4處舉辦防災演習，首次在隧道模擬落石掉落造成連環車禍，現場油罐車和電動車起火，消防隊獲報到場快速執行救助任務，將火勢撲滅。中央社記者王朝鈺攝 111年6月28日

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（中央社記者王朝鈺基隆28日電）基隆市政府今天在4處同時舉辦防災演習，動員各式車輛50車次和600餘人參加，並首次在隧道模擬落石掉落造成連環車禍，油罐車和電動車起火，消防到場迅速將火勢撲滅。

基隆市長林右昌在中和國小演練場地表示，這次演練特別由喜市社區睦鄰救援隊參與，將社區和學校的防災結合，在學校的自救技能操作演練中還結合桌遊，並要求各國小校長實地操作心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟電擊去顫器（AED）等。

林右昌說，雖然基隆市沒有直轄市的資源，但基隆市不僅建立無人機隊，更設立無人機指揮中心，也在近年來的許多災害救援任務中發揮重大功效，另智慧頭盔已在基隆市消防局使用多年，這些都是消防局提出的先進構想，並在中央支持下展現出的成果。

消防局指出，今天演習情境設定基隆市因連續降雨又遭逢強震，鄰近坡地敏感區域發生崩塌、落石災害，造成中和國小、中山隧道、七堵長興里土石崩塌複合式災害。

中和國小演練中，地震警報聲響起，學生隨即「趴下、掩護與穩住」，避免身體受到傷害，之後發現學校後方發生坍方，全校第一時間引導到緊急避難地點避難。

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中山隧道防災演練則是基隆市首次以隧道災害作為演練項目，因落石掉落在隧道口，造成隧道後方車輛發生連環車禍駕駛受困，一輛油罐車石油外洩引發大火，並有一台電動車起火待救。

消防隊獲報後，立即出動消防車及救助器材車等迅速抵達現場，將電動車固定後，採行「斷電、穿刺、降溫」快速執行救助任務，迅速壓制隧道內火災，環保局及工務處災後將現場油料除污、土石清除後現場狀況解除。（編輯：陳仁華）1110628