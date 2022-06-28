夏初街頭現奶犬奶貓潮 新北動保處徵奶爸奶媽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）初夏時期街頭常出現奶犬奶貓潮，奶犬貓的救援案件大增。新北動保處籲民眾通報救援勿觸摸，以免母貓認不出孩子味道而拒餵乳，也徵求「奶爸」「奶媽」協助照護。

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，每年的春季是犬貓發情繁殖季節，因此，夏初會出現一波「奶犬奶貓潮」，奶犬貓的救援案件大增，光是板橋動物之家就曾同一天內有12隻奶貓及11隻奶犬救援入所。

至次救援地點，從工廠屋頂夾層、住家陽台遮雨棚內、甚至公園水溝蓋內都有奶犬貓蹤跡。動保處提醒，若民眾遇到落單的奶犬貓，可通知動保處協助救援處理，切勿任意觸碰撫摸，這舉動可能讓母貓無法嗅出及認出自己孩子，進而拒絕餵奶照顧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

動保處表示，動保員救援奶犬貓會立即帶回進行醫療照護。只是同時段內大量入所沒有媽媽照顧的奶犬貓，即使是經驗豐富的照護員，有時也難免分身乏術。

板橋動物之家駐區獸醫徐愛明表示，希望有照護奶犬貓經驗的民眾可來電申請「代養照護」資格，通過審查具有代養資格的「奶爸」、「奶媽」，可協助照護這些沒有媽媽的奶犬貓至可自行進食不用餵奶的狀況，之後可申請認養或返還動物之家。（編輯：李錫璋）1110628