石斑魚銷日高雄搶單？ 陳其邁駁斥：錯誤訊息

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）中國暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣政府原定舉辦銷日記者會，突然喊停，有媒體報導指相關人士暗示高雄搶單。高雄市長陳其邁駁斥這是錯誤訊息，強調高雄會與中央合作幫助養殖漁民。

中國10日以檢出禁藥為由，13日起暫停台灣石斑魚輸入，屏東縣政府原訂今天舉辦銷日記者會，昨天突然喊停。聯合新聞網報導，有相關人士指有人想當禁魚後第一只輸日貨櫃，並暗示高雄搶單。

對此，陳其邁今天上午接受媒體聯訪時駁斥：「這是錯誤訊息。」強調高雄會跟中央密切合作，為石斑魚拓展國際市場，也會盡力幫助養殖漁民，包括在價格補助、拓展國內外多元市場、建立冷鏈系統等方面，全力幫助養殖漁民。

漁業署副署長林國平昨天接受中央社記者電話訪問時說，屏東縣政府欲拓銷日本的是加工處理過的生鮮石斑魚，以空運方式出口，雙邊因為「價錢的問題」而暫停。

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此外，今年金曲獎將於7月2日在高雄巨蛋舉行，陳其邁說，睽違多年的金曲獎將回到高雄舉行，巨蛋廣場會有紅地毯迎賓星光大道，歡迎民眾來替喜愛的歌手加油打氣，金曲獎是年度歌唱界大事，也是大家相當期待的典禮。

陳其邁說，他日前也跟滅火器樂團主唱楊大正借金曲獎獎盃，拿在手上擦拭、拍照，也代表高雄已備好獎盃，將展現地主的熱情歡迎，等全台歌手來高雄。（編輯：黃世雅）1110629