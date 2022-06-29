更多編輯台推薦新聞：
Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

墮胎權誰說了算？各國制度一次看

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看
生活

台灣現首例猴痘 感染途徑、症狀、防範一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫情穩定下降 指揮中心：傷害最小下與病毒共存
首頁 / 地方

柯文哲提金廈大橋 林穎孟酸：國台辦認證吳三桂

2022/6/29 15:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北29日電）民眾黨主席、台北市長柯文哲日前主張興建金廈大橋；媒體報導指國台辦回應此為順應民生訴求的好事。台北市議員林穎孟今天表示，這是「中國國台辦認證的吳三桂」。

對林穎孟的質疑，台北市政府發言人陳智菡呼籲林穎孟，挽救民調還是要多關注選區事務，就不再多做表示。

柯文哲日前拋出興建「金廈大橋」議題，主張可讓過去的「小三通」更有效率。大陸委員會21日表示，這是無知主張、荒謬比擬，推動兩岸事務應以國家安全為最高考量。

媒體報導，中國大陸國台辦今天回應，稱這是順應民生訴求的好事，有利於兩岸人民共同發展。

針對國台辦稱讚柯文哲蓋金廈大橋，無黨籍台北市議員林穎孟今天也透過新聞稿酸說這是「中國國台辦認證的吳三桂」。

林穎孟表示，國家安全是一國根本，但往往台灣總是有一群幫中國侵略台灣的人。

她也指出國內唱和中國的相關事件，包括中國6月16日對國際宣稱台灣海峽是中國內海、擁有主權，遭美國反對並稱台灣海峽是國際水域；柯文哲6月18日表態「蓋金廈大橋解決問題」，時間巧妙唱和中國「內海說」。

此外，中國國民黨國際部主任黃介正6月28日宣稱，中國把台灣視為內海「沒有違法」，批評美國講「國際水域」站不住腳；中國國台辦6月29日稱讚柯文哲，蔣萬安則不敢反對中國「內海說」且只會高唱台海和平繁榮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林穎孟指出，首都市長不是路邊阿北，談論外交國防議題，何時說什麼話都具有國際高度政治意義，認為無論是懦弱不敢反擊中國捍衛台灣的蔣萬安，或是總被國台辦稱讚有加的柯文哲，都是同類人。

和平是好事，林穎孟認為，但和平對話的前提，是中國必須不再宣稱台灣是中國的一部分，撤除對台侵略統戰作為，沒有這些前提，所謂「對話」都只是詐騙，而台灣島內配合中國詐騙的，不是吳三桂是什麼。（編輯：李亨山）1110629

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族