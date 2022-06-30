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草屯手工藝產業園區動工 估創造年產值25億元

2022/6/30 17:53
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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）草屯手工藝產業園區今天動工，開發完成後預估引進約30家業者，創造新台幣25億元年產值及1200個職缺，今年8月、9月辦理公告土地出售，2年內陸續交付土地、3年內完成開發。

南投縣政府妥善安遷無主墳，成功將舊公墓轉型開發為「草屯手工藝產業園區」，今天隆重舉辦動土典禮，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華、草屯鎮長簡景賢等人出席；林明溱致詞表示，任內全憑良心推動好政策，不懼抹黑、誤解，只希望成就大功德。

林明溱說，園區開發完成後，預估可引進約30家業者，創造每年25億元產值，提供1200個工作機會，並結合在地的南開科技大學、國立台灣工藝研究發展中心進行密切產學合作，可將園區效益發揮到最大，有助活絡地方經濟，草屯進一步繁榮可期。

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根據縣府建設處資料，園區規劃面積13.94公頃，可售地面積8.79公頃，公共設施包含滯洪池、綠地、公園用地、服務中心、自來水及污水處理設施等，園區設15公尺道路、12公尺次要道路，公設完善，規劃引進木竹、金屬、食品等製造業及觀光工廠。

建設處表示，預計8月、9月公告辦理土地出售，預估2年內陸續交付土地給進駐廠商同步建廠，施工後3年內完成園區開發；草屯手工藝產業園區具有良好優勢區位，位在草屯鎮中心，以中正路為聯外道路，交通相當便利，距離國道6號、國道3號都很近。（編輯：方沛清）1110630

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