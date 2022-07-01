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動手指挺石斑產業 屏東網購專區上線

2022/7/1 13:16（7/1 14:01 更新）
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屏東縣政府力挺石斑魚產業，推出企業認購及與知名百貨聯手網購平台，1日正式上線，讓民眾宅在家也能吃到優質石斑魚。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月1日
屏東縣政府力挺石斑魚產業，推出企業認購及與知名百貨聯手網購平台，1日正式上線，讓民眾宅在家也能吃到優質石斑魚。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年7月1日
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（中央社記者李卉婷屏東縣1日電）台灣石斑銷中國受阻，屏東則是養殖重鎮，縣府力挺石斑魚產業，推出企業認購及與知名百貨聯手網購平台今天上線，民眾只需動動手指，宅在家也能吃到優質石斑魚。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，日前中國宣布暫停台灣石斑魚進口，為產地帶來衝擊，縣府進行通路媒合會，媒合「企業認購平台」及「環球購物中心Online-石斑魚專區」，今天正式上線。

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屏東海洋及漁業事務管理所指出，企業認購平台，首波推出每組2000元的龍膽石斑禮盒，含石斑魚頭丁1200公克、石斑魚肉1200公克；「環球購物中心Online」也推出石斑魚專區，超過30款屏東在地優質石斑魚及相關產品，提供民眾輕鬆選購。另外，「屏安防疫箱」也有加碼贈活動，訂購石斑魚產品前100名，可獲得100元的超商電子兌換券。

海洋及漁業事務管理所表示，透過網購平台，民眾只要在家打電話、動手，就可以下單，幾天後就有產地直送鮮美石斑魚寄到家，防疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）同時又能力挺石斑產業。（編輯：郭諭儒）1110701

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