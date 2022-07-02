台中外送平台條例三讀通過 將報行政院核定施行

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（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市政府勞工局制定「台中市外送平台業者管理自治條例」，昨天經台中市議會三讀通過，規範保障外送員勞動權益、消費者食品安全與用路人安全等，將函報行政院核定後施行。

台中市政府今天發布新聞稿表示，「台中外送平台業者管理自治條例」起草過程，多次邀集業者、外送員及工會代表、專家學者，以及市議員與市府各相關單位共同研商，內容涵蓋職業安全、交通安全及食品安全各面向。

台中市勞工局長張大春表示，自治條例規定外送平台業者，應為外送員投保一定額度的保險，並負擔相關費用後，保險內容包括意外傷害致失能或死亡，應投保新台幣300萬元以上及意外傷害的醫療保險。

張大春指出，條例另規定，颱風天宣布停止上班應停止外送服務、平台業者應負災害通報義務、辦理食品安全衛生管理事項、安排外送員接受新進及在職相關教育訓練。

另外，外送平台業者應向外送員揭露訂單報酬的計價方式及揭示有關訊息、保存外送員資料及消費者電磁紀錄，及市府定期公告外送員交通事故等。

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「台中市外送平台業者管理自治條例」昨天經台中市議會三讀通過，將函報行政院核定後公布施行。張大春說，自治條例順利三讀通過，感謝市議員支持，府會共同致力保障外送人員及市民權益。

張大春說明，條例適用對象包含台中市目前約有2萬7500名外送員，其中較具規模的3家平台業者，分別為foodpanda、UberEats及Lalamove，希望透過自治條例，規範平台業者義務，同時也保障外送員及訂外送的市民權益。（編輯：郭諭儒）1110702