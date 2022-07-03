桃園疫情穩定收斂 再開疫苗接種站提升覆蓋率

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，桃園市的COVID-19疫情穩定收斂中，整體趨勢持續往下。市府為提升疫苗覆蓋率，6日、8日及9日將再開設社區接種站，不限劑次及年齡。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，依據中央流行疫情指揮中心公布的資料顯示，桃園市新增3212例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，王文彥表示，相較昨天的3467例，桃園疫情單日下降7.36%，其中65歲以上個案占8.37%、18歲以下個案占21.58%，疫情呈穩定收斂，整體趨勢持續往下。

王文彥指出，為提升對民眾保護力，市府持續規劃社區接種站，將於6日提供BNT與高端疫苗，8日與9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天不限劑次及年齡，但BNT疫苗須年滿12歲以上、莫德納疫苗年滿18歲以上、高端疫苗年滿20歲以上，只要符合接種資格都可以前往各站接種。

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王文彥說，Novavax疫苗已抵台，可提供18歲以上民眾接種，並與其他廠牌交替使用，市府規劃11日於社區接種站及13區衛生所疫苗門診提供接種服務，加強提高全年齡疫苗覆蓋率以及社會保護力。

至於6個月至5歲嬰幼兒可接種的兒童莫德納疫苗，市府則規劃在疫苗到貨後採入校（幼兒園）與入園（私托、公托及公共托育家園）以及常規疫苗合約院所門診（含衛生所總共151家）兩種方式並行。（編輯：李錫璋）1110703