外埔農產品運送要道 蔡其昌爭取改善安全及排水

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（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市外埔區水頭二路是當地農民運送農產品要道，立法院副院長蔡其昌今天邀請相關單位會勘，爭取總經費新台幣3015萬元，改善既有道路安全及周邊農地排水順暢。

由於水頭二路是通往后里區眉山里、月眉里的重要道路，也是外埔、后里兩區民眾及農民運送農特產品要道，但產業道路常因路幅不足發生交通糾紛，影響農產品輸運及民眾通行，蔡其昌今天邀集農委會水保局台中分局長邱啟芳、台中市議員施志昌及多名在地里長前往會勘。

蔡其昌在會勘過程中指出，無論是永豐里還是六分里，都是外埔區環境非常舒適的區域，農業是當地主體，但是住在農村也要有農村的生活品質，未來希望將大同里的綠廊道串接六分里、永豐里，還有當地風景優美的觀景平台，讓外地人也能夠來這裡欣賞外埔的秘境風景，更希望吸引在地人來到外埔居住。

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施志昌表示，這些年來透過蔡其昌、水保局、當地里長及發展協會理事長的努力，讓外埔區知名度越來越高，相信居民們一定有發現，外埔街上的房屋建設越來越多，國道1號及國道3號就在附近，當初花博也開了一條后神路，鄰近還有中科的后里園區，這都讓外埔區有更多發展可能，未來他會繼續協助蔡其昌，讓外埔區更不一樣。

邱啟芳指出，這項計畫總經費3015萬餘元，工程共分4期進行，可望帶動外埔水流東休閒區經濟產業；藉由藝術創作新思維，以生產、生活、生態「三生一體」的概念，結合酒莊產業及稻田地景，加深在地居民認同感，並吸引來到此地的旅客駐足，以增加社區能見度。（編輯：陳仁華）1110703