新竹縣辦為愛兒跑 每跑1公里企業捐10元公益基金

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新竹縣政府與六角國際餐飲集團將舉辦公益路跑，縣長楊文科（右2）4日為路跑宣傳指出，弱勢兒童可免費參加，而跑者每跑1公里，企業就會捐新台幣10元做為公益基金。中央社記者郭宣彣攝 111年7月4日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）新竹縣政府與六角國際餐飲集團辦公益路跑，縣長楊文科今天表示，弱勢兒童可免費參加，而跑者每跑1公里，企業就會捐10元做為公益基金，邀民眾一起參加路跑。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣政府與六角國際餐飲集團將在11月5日辦「日出迎新、為愛兒跑」公益路跑活動，活動參賽者每跑1公里，六角集團就捐新台幣10元為公益基金，弱勢學童可免費參與。

楊文科表示，感謝六角國際董事長王耀輝多年支持籃球運動，包括東泰高中、光復高中等，也為公益辦路跑活動，包括捐錢作公益基金、弱勢兒童免費參加等，連賽事相關的用品、衣服也是環保材質製作，活動兼具公益與環保等多項要素，精神值得學習。

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王耀輝說，希望藉由運動，帶領民眾了解身體健康的重要，也期盼讓路跑活動，能成為新竹縣的特色路跑，邀請各縣市民眾一起參加。

六角國際表示，另外也以海洋友善為出發點，用回收環保材質製作參賽者的跑衣，活動賽道以回收材質搭設障礙設備，並全面落實無紙化，包括選手手冊、完賽證書與贈送參賽者的美食優惠券，都以電子方式提供，響應環保。（編輯：李錫璋）1110704