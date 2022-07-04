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機場捷運泰山站增設北側第2出入口 4日啟用

2022/7/4 17:20
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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市政府表示，機場捷運泰山站原本僅有南側出口，經中央和地方合作推動興建北側第2出入口，今天啟用，可有效解決旅客通行不便問題，也可帶動塭仔圳重劃區整體發展。

新北市政府今天和交通部鐵道局、桃園捷運公司一起舉辦機場捷運泰山站北側第2出入口啟用儀式。新北市長侯友宜表示，北側出入口正式開始營運後，對當地來說是非常重要；機捷搭配五股泰山輕軌，讓交通能貫穿並帶動塭仔圳重劃區400公頃土地，包括產業、經濟、人口及永續環境的發展。

新北市捷運工程局表示，機場捷運泰山站位於新北大道與泰林路口，原僅於新北大道南側設置出入口，北側民眾搭乘捷運時，須穿越30公尺寬、雙向6車道的新北大道，通勤上較為不便。

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捷運局表示，為解決旅客通行不便，市府積極推動北側第2出入口興建計畫，積極協調地主取得所需用地，並採分階段招標策略，以因應缺工缺料及物價上漲的國際局勢，讓工程能如期完工並於今天啟用。

地政局表示，塭仔圳市地重劃區有捷運機場線通過，分別為北端的A5泰山站，南端的A6泰山貴和站，A5站為區內重要交通樞紐，周邊還將打造兩處大型公園，隨著重劃後人口進住，預期將會成為兼具商業熱絡、交通便捷、綠色休閒的優質生活圈。（編輯：陳仁華）1110704

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