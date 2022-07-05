柯志恩提反霸凌 陳其邁強調加速推動市政建設

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國民黨高雄市長參選人柯志恩（中）5日上午到高雄市黨部與主委商討選戰相關規劃，她接受媒體聯訪時表示，選戰策略將「陸、海、空」三軍齊發，首要政見是反霸凌。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月5日

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩近日將入籍高雄，她今天表示，選戰策略將「陸、海、空」三軍齊發，反霸凌是首要政見之一；高雄市長陳其邁說，歡迎柯志恩入籍，強調自己將持續加速拚市政。

柯志恩今天上午到高雄市黨部與主委商討選戰相關規劃，她接受媒體聯訪時表示，戶籍預計這兩天會跟舅舅聯繫處理；對於選戰，現在是「陸、海、空」三軍齊發，包括空軍在媒體方面努力，陸軍組織作戰，海軍則潛入水面，跑私下不公開行程。

柯志恩指出，她首要政見是反霸凌，尤其校園霸凌有很多黑暗面，背後原生家庭因素也須探究，應要有更細緻方式處理，不能只透過輔導單位或心理諮商解決。

無黨籍高雄市議員黃捷昨天在臉書（Facebook）批柯志恩首要政見「反霸凌」，恐怕是捅到馬蜂窩，因為前高雄市長韓國瑜粉絲「韓粉」的霸凌，就是高雄人最大傷口，但從未見過柯志恩聲援被韓粉霸凌多年的高雄人。

對此，柯志恩表示，不管藍或綠等不同意識形態，任何行為或言語霸凌，都要極力譴責，過去很多人也對她霸凌，而她看到別的政治人物被霸凌，也能感同身受；「不是只有黃捷，非常多政治人物都是如此」，希望未來大家一起反霸凌。

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對於被自稱美國大學教授的臉書粉專「翁達瑞」指控「學術不倫」，柯志恩強調論文絕對沒問題，她已提告以正視聽，對任何扭曲訊息絕不寬貸。她並表示，參選桃園市長的新竹市長林智堅論文也遭指抄襲，「翁達瑞該出來踢球了」。

柯志恩的民進黨對手、尋求連任的市長陳其邁上午接受媒體聯訪表示，非常歡迎柯志恩入籍高雄，而自己現在最重要工作是把市政做好，市民也期待他2年拚4年，他會按照市民期待，加速推動各項市政建設。（編輯：陳仁華）1110705