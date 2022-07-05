新天地集團採購3萬斤石斑 潘孟安謝業者力挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國禁止台灣石斑魚進口，新天地餐飲集團宣布下半年採購3萬台斤，屏東縣長潘孟安（中）5日到台中市感謝業者力挺，並大讚業者設計的石斑魚料理。中央社記者郝雪卿攝 111年7月5日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中5日電）中國禁止台灣石斑魚進口，新天地餐飲集團宣布下半年採購3萬台斤，屏東縣長潘孟安今天到台中市感謝業者力挺時說，希望後疫情時代旅遊及餐飲業復甦，都能以石斑魚入菜。

力挺屏東石斑魚養殖業者，新天地餐飲集團承諾下半年將採購屏東石斑魚3萬台斤，潘孟安今天特別到台中市新天地崇德店，親自向新天地董事長王玉雲表達感謝，也對新天地設計的多道石斑魚料理讚不絕口。

新天地餐飲集團表示，7月1日起在台中新天地婚宴菜單全面改用台灣石斑魚替代部分進口魚種，食材成本提高，同時也針對長期契作的屏東石斑魚養殖業者提出保證採購3萬台斤承諾，以實際行動力挺石斑魚養殖業者。

潘孟安在會中接受媒體聯訪時表示，屏東是國內最大的石斑魚養殖基地，產量占全國一半以上，很感謝新天地集團協助度過難關，而縣府也努力洽商行銷通路，並由地方與中央聯手，所有國內外通路都在拓展，盼在後疫情時代，旅遊及餐飲業復甦後，都能夠以石斑魚入菜。

潘孟安表示，除了中央與地方聯手及業者幫忙，最重要的是消費者的青睞，未來最大挑戰是產業轉型，例如面對這種突如其來的人為貿易障礙，造成產業斷鏈。

被問及是否滿意農委會的推廣機制，潘孟安說，會遵照農委會公告處理，之前因為資訊不明，造成地方惶恐，公務機關必須有正式的白紙黑字，地方政府才能有所依循，現在中央有公告機制，彼此會合作努力面對挑戰。

至於是否有意願參選新北市長，潘孟安說，個人沒有這種規劃，目前還是以縣政為主。（編輯：郭諭儒）1110705